Тарко-Сале, Ямало-Ненецкий АО, , 05:52 — REGNUM В ямальском городе Тарко-Сале учащиеся местного колледжа вынуждены учиться в холодных помещениях, а некоторых пор и без обеда. Об этом студенты и их родители сообщили в социальной сети «ВКонтакте».

Вот в таких условиях учатся студенты колледжа. Фотография автора поста в паблике «Сплетни Тарко-Сале». vk.com/spletni_ts

Тему занятий в пуховиках и отсутствия питания в Тарко-Салинском профессиональном колледже, по словам горожан, они поднимали неоднократно.

«Кто несёт ответственность за это? Директор образовательного учреждения Александр Голозубов обещал организовать и предоставить возможность питания в колледже до конца сентября 2022 года, на дворе середина ноября. Плюс ко всему сейчас наступили холода и теперь ещё и в кабинетах дубарина: +7°С в помещении, это нормально? Дети сидят в пуховиках. Голодные, так теперь ещё и замёрзшие», — пишет в обращении к главе Пуровского района автор поста.

Упоминается в посте и приближение суровых холодов, которые на Ямале достигают — 40°С.

«Когда в учреждении будут организованы нормальные условия? Прошу обратить внимание и принять наконец уже какие-то меры», — обращается к местной власти автор.

В департаменте образования ЯНАО знают о проблемах учреждения профессионального образования в Тарко-Сале.

«В колледже отремонтировано и подготовлено помещение для организации дополнительного пункта питания в соответствии с требованиями СанПин. Определён поставщик услуг по организации питания, который в настоящее время закупает оборудование. Открытие буфета планируется до 1 декабря 2022 года. Понижение температуры в некоторых учебных помещениях вызвано прорывом системы отопления. Аварийно-восстановительные работы ведутся и будут завершены в течение двух суток», — говорится в официальном ответе департамента.

Трудно сказать, что тарко-салинцы остались довольны ответом. И, если чиновники не сдержат слово, они намерены обратиться в прокуратуру.

Город Тарко-САле расположен в Ямало-Ненецком автономном округе. Является административным центром Пуровского района. Здесь проживает около 20 тысяч человек. В Тарко-Салинском профессиональном колледже обучается, согласно сведениям с сайта учреждения, 360 студентов.