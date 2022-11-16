Тирана, 16 ноября 2022, 09:32 — REGNUM Власти Албании 15 ноября приняли меры по подготовке к отправке в Северную Македонию 20 икон, которые десять лет назад были нелегально вывезены из страны.

Церковные ценности
Церковные ценности

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, отправка была санкционирована после подписания 14 ноября соглашения о сотрудничестве между правительствами Албании и Северной Македонии на совместном заседании правительств двух стран в Скопье.

Министр культуры Северной Македонии Бисера Костадиновска-Стойчевска заявила, что в процессе возвращения икон на протяжении девяти лет участвовали администрация по защите культурного населения, Национальный центр сбережения, Охридский музей и Музей города Манастир.

Основанием для выдачи объектов культурного наследия из Албании стала Конвенция ЮНЕСКО 1970 года. Тем не менее, передача икон и утвари в Албанию будет завершена только после ратификация соглашения от 14 ноября 2022 года обеими странами.

Отмечается, что ранее в Албании, Греции и Северной Македонии были обнаружены тысячи незаконно вывезенных икон и предметов церковной утвари.

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