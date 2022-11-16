Тирана, 16 ноября, 2022, 09:32 — ИА Регнум. Власти Албании 15 ноября приняли меры по подготовке к отправке в Северную Македонию 20 икон, которые десять лет назад были нелегально вывезены из страны.

Церковные ценности

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, отправка была санкционирована после подписания 14 ноября соглашения о сотрудничестве между правительствами Албании и Северной Македонии на совместном заседании правительств двух стран в Скопье.

Министр культуры Северной Македонии Бисера Костадиновска-Стойчевска заявила, что в процессе возвращения икон на протяжении девяти лет участвовали администрация по защите культурного населения, Национальный центр сбережения, Охридский музей и Музей города Манастир.

Основанием для выдачи объектов культурного наследия из Албании стала Конвенция ЮНЕСКО 1970 года. Тем не менее, передача икон и утвари в Албанию будет завершена только после ратификация соглашения от 14 ноября 2022 года обеими странами.

Отмечается, что ранее в Албании, Греции и Северной Македонии были обнаружены тысячи незаконно вывезенных икон и предметов церковной утвари.