Варшава, 16 ноября, 2022, 03:33 — ИА Регнум. Польские власти пригласили из-за рубежа специалистов, которые будут расследовать падение ракет в Польше, заявил премьер-министр страны Матеуш Моравецкий в ходе пресс-конференции, проходившей после специального заседания правительства республики.

Kancelaria Premiera Матеуш Моравецкий

По его словам, приглашенные войдут в расширенную группу экспертов и следователей. Моравецкий подчеркнул, что власти занимаются установлением причин случившегося на границе Польши и территории бывш. УССР.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее американский лидер Джо Байден предложил польскому президенту Анджею Дуде полную поддержку со стороны США в расследовании падения ракет, которое произошло в Люблинском воеводстве.