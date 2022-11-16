Варшава, , 03:23 — REGNUM Польские власти заявили об усилении контроля за воздушным пространством страны в связи с падением двух ракет и гибелью людей. Об этом премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий 16 ноября заявил на пресс-конференции.

Польские солдаты Mon.gov.pl

Матеуш Моравецкий «Мы решили повысить боевую готовность некоторых подразделений Вооружённых сил Польши при особом внимании к контролю воздушного пространства. Этот мониторинг воздушного пространства ведётся и будет усилен вместе с нашими союзниками».

Ранее стало известно о планах проведения 16 ноября экстренного собрания послов стран НАТО по заявке Польши в соответствии с четвёртой статьёй устава Североатлантического альянса.

Вечером 15 ноября польские СМИ сообщили о падении двух якобы российских ракет вблизи населённого пункта Пшеводув, в результате чего погибли два местных жителя. Официальная Варшава каких-либо комментариев по этому вопросу не дала. Минобороны РФ назвало эти сообщения провокацией и подчеркнуло, что Россия не наносила ракетных ударов вблизи польской границы.

Как сообщало ИА REGNUM, президент США Джо Байден провёл телефонную беседу с польским президентом Анджеем Дудой и предложил Варшаве полную поддержку со стороны США в расследовании падения ракет на востоке Польши.

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