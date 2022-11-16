Москва, 16 ноября, 2022, 03:22 — ИА Регнум. Информацией о взрыве в Польше пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не обладает. Об этом 16 ноября сообщил телеканал CNN со ссылкой на слова Пескова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

«К сожалению, у меня нет информации об этом», — цитирует пресс-секретаря президента России телеканал.

Напомним, польские СМИ сообщили вечером 15 ноября о падении двух ракет на территории Польши в Люблинском воеводстве, на границе с б. УССР. В результате ракетного удара погибли два человека. Власти Польши утверждают, что ракеты были российского производства.

В свою очередь, Минобороны России отрицает причастность к ракетным ударам по польской территории. Военное ведомство уточняет, что никаких ракетных ударов по целям вблизи границы между Польшей и б. УССР российской стороной не наносилось. Заявления о падении якобы российских ракет на территории Польши в Минобороны России назвали намеренной провокацией с целью эскалации конфликта.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что президент США Джозеф Байден провёл телефонные переговоры с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом после беседы с лидером Польши Анджеем Дудой.