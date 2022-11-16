Приштина, Сербия, , 09:03 — REGNUM Министр администрирования местной власти Косово Эльберт Красничи 15 ноября посетил муниципалитеты Звечан и Зубин Поток, мэры которых подали в отставку 5 ноября в знак протеста против политики Приштины в отношении сербского населения.

Димитар Апасиев Цитата из видео «Парламентарни избори 2020: Димитар Апасиев, носител на листа на Левица во ИЕ1» пользователя Kanal 77. youtube.com

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, целью визита Красничи назвал контроль за предоставляемыми властными структурами (администрацией) услугами.

Днем ранее премьер-министр Косово Альбин Курти провел встречу с заместителями подавших в отставку глав муниципалитетов Северная Митровица, Зубин Поток, Звечан и Лепосавич и потребовал обеспечения безопасности граждан.

Напомним, на севере Косово появились граффити с призывами оказать всестороннее сопротивление албанским властям 21 ноября, в день, когда полиция Косово начнет выписывать штрафы владельцам автомобилей, чьи номера были выданы Сербией, с регистрацией в Косово. Для сербского населения Косово это означает давление с целью признать суверенитет Приштины.

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