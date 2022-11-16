Приштина, Сербия, 16 ноября, 2022, 09:03 — ИА Регнум. Министр администрирования местной власти Косово Эльберт Красничи 15 ноября посетил муниципалитеты Звечан и Зубин Поток, мэры которых подали в отставку 5 ноября в знак протеста против политики Приштины в отношении сербского населения.

Цитата из видео «Парламентарни избори 2020: Димитар Апасиев, носител на листа на Левица во ИЕ1» пользователя Kanal 77. youtube.com Димитар Апасиев

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, целью визита Красничи назвал контроль за предоставляемыми властными структурами (администрацией) услугами.

Днем ранее премьер-министр Косово Альбин Курти провел встречу с заместителями подавших в отставку глав муниципалитетов Северная Митровица, Зубин Поток, Звечан и Лепосавич и потребовал обеспечения безопасности граждан.

Напомним, на севере Косово появились граффити с призывами оказать всестороннее сопротивление албанским властям 21 ноября, в день, когда полиция Косово начнет выписывать штрафы владельцам автомобилей, чьи номера были выданы Сербией, с регистрацией в Косово. Для сербского населения Косово это означает давление с целью признать суверенитет Приштины.