Косовский министр посетил неспокойные сербские муниципалитеты
Приштина, Сербия, 16 ноября, 2022, 09:03 — ИА Регнум. Министр администрирования местной власти Косово Эльберт Красничи 15 ноября посетил муниципалитеты Звечан и Зубин Поток, мэры которых подали в отставку 5 ноября в знак протеста против политики Приштины в отношении сербского населения.
Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, целью визита Красничи назвал контроль за предоставляемыми властными структурами (администрацией) услугами.
Днем ранее премьер-министр Косово Альбин Курти провел встречу с заместителями подавших в отставку глав муниципалитетов Северная Митровица, Зубин Поток, Звечан и Лепосавич и потребовал обеспечения безопасности граждан.
Напомним, на севере Косово появились граффити с призывами оказать всестороннее сопротивление албанским властям 21 ноября, в день, когда полиция Косово начнет выписывать штрафы владельцам автомобилей, чьи номера были выданы Сербией, с регистрацией в Косово. Для сербского населения Косово это означает давление с целью признать суверенитет Приштины.