Варшава, , 03:16 — REGNUM Польша привела в повышенную готовность полицию и специальные службы, заявил польский премьер-министр Матеуш Моравецкий в ходе пресс-конференции по итогам специального заседания правительства республики.

Польша Иван Шилов © ИА REGNUM

Кроме того, по его словам, такая же мера предпринята в отношении пограничной стражи страны.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Франции Эмманюэль Макрон поручил французскому министерству вооруженных сил проверить информацию о падении ракет в Польше.

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