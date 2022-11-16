Варшава, 16 ноября, 2022, 03:16 — ИА Регнум. Польша привела в повышенную готовность полицию и специальные службы, заявил польский премьер-министр Матеуш Моравецкий в ходе пресс-конференции по итогам специального заседания правительства республики.

Иван Шилов ИА REGNUM Польша

Кроме того, по его словам, такая же мера предпринята в отношении пограничной стражи страны.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Франции Эммануэль Макрон поручил французскому министерству вооруженных сил проверить информацию о падении ракет в Польше.