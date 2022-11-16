Скопье, , 08:32 — REGNUM Глава македонской оппозиционной партии «Левица» Димитар Апасиев 15 ноября выступил на македонском телеканале Kanal5 с заявлением о том, что при текущем составе парламента поправки в Конституцию Северной Македонии не будут приняты.

Димитар Апасиев Цитата из видео «Парламентарни избори 2020: Димитар Апасиев, носител на листа на Левица во ИЕ1» пользователя Kanal 77. youtube.com

«При нынешнем составе парламента поправок в Конституцию не будет, но их не будет и при новых созывах, поскольку наша партия получит больше голосов и расклад сил изменится. Поправок в Конституцию не будет. Они сделают все, чтобы остаться у власти, но я предлагаю выборы».

Речь идет о поправках о болгарском национальном меньшинстве, которые правительство Северной Македонии обязалось принять в обмен на снятие болгарского вето на начало переговоров о вступлении страны в ЕС. Обязательство было дано после выдвижения соответствующего предложения президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Напомним, ранее Северная Македония сменила свое название, чтобы добиться снятия греческого вето, но сразу же после того, как страна вступила в НАТО, в Софии потребовали от Скопье новых уступок.

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