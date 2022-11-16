Париж, , 03:23 — REGNUM Первая партия российских удобрений прибудет в Малави прибудет в ближайшее время, заявил президент Франции Эммануэль Макрон на своей странице в Twitter.

В Малави Swathi Sridharan (ICRISAT)

«Благодаря Всемирной продовольственной программе мы создали коридор до для отправки российских удобрений в Африку», — заявил он.

Макрон утверждает, что первая партия из 20 тыс. тонн удобрений уже якобы отправлена с территории Нидерландов и прибудет в Малави в ближайшее время.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что на пути экспорта российских зерна и удобрений остаются препятствия. По его словам, эти товары не могут достигнуть покупателей из-за саботажа договоренностей. Лавров добавил, что генсек ООН пообещал заняться устранением этих препятствий.