Вашингтон, , 02:54 — REGNUM Телефонный разговор был проведен американским лидером Джо Байденом с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, сообщили в пресс-службе Белого дома.

Джо Байден Whitehouse.gov

Детали переговоров не уточняются.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Джо Байден провел разговор с польским президентом Анджеем Дудой и предложил Варшаве поддержку в расследовании инцидента с падением ракет в Польше. 15 ноября в Люблинском воеводстве республики упали две ракеты. В результате происшествия погибли два человека.

Дуда также побеседовал по поводу случившеюся с Йенсом Столтенбергом.