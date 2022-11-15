Вашингтон, 16 ноября, 2022, 02:54 — ИА Регнум. Телефонный разговор был проведен американским лидером Джо Байденом с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, сообщили в пресс-службе Белого дома.

Whitehouse.gov Джо Байден

Детали переговоров не уточняются.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Джо Байден провел разговор с польским президентом Анджеем Дудой и предложил Варшаве поддержку в расследовании инцидента с падением ракет в Польше. 15 ноября в Люблинском воеводстве республики упали две ракеты. В результате происшествия погибли два человека.

Дуда также побеседовал по поводу случившегося с Йенсом Столтенбергом.