Скопье, 16 ноября 2022, 09:00 — REGNUM Всемирная организация здравоохранения опубликовала отчет по Северной Македонии, согласно которому 32% детей старше семи лет в стране имеют лишний вес, а 15% страдают ожирением.
С 2016 года, когда подобное исследование проводилось в последний раз, число детей, страдающих ожирением, увеличилось на 2%.
Согласно критериям ВОЗ, диагноз «избыточный вес» ставится при Индексе массы тела (ИМТ) выше 25, а «ожирение» — при ИМТ выше 30.
Отмечается, что наиболее распространенной причиной ожирения у детей является повторение пищевых привычек родителей и малоподвижный образ жизни.
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