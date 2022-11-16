Скопье, 16 ноября, 2022, 09:00 — ИА Регнум. Всемирная организация здравоохранения опубликовала отчет по Северной Македонии, согласно которому 32% детей старше семи лет в стране имеют лишний вес, а 15% страдают ожирением.

Цитата из м/ф «Нехочуха». Реж. Юрий Бутырин. 1986. СССР Ожирение

С 2016 года, когда подобное исследование проводилось в последний раз, число детей, страдающих ожирением, увеличилось на 2%.

Согласно критериям ВОЗ, диагноз «избыточный вес» ставится при Индексе массы тела (ИМТ) выше 25, а «ожирение» — при ИМТ выше 30.

Отмечается, что наиболее распространенной причиной ожирения у детей является повторение пищевых привычек родителей и малоподвижный образ жизни.