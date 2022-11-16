Рим, , 03:23 — REGNUM С просьбой поспособствовать снижению цены на поставляемый из США сжиженный природный газ (СПГ) к президенту Джо Байдену на полях саммита G20 на Бали обратилась премьер-министр Италии Джорджа Мелони. Об этом 15 ноября сообщает газета Corriere della Sera.

Джорджа Мелони Vox España

По информации издания, президент США пообещал Мелони «пойти навстречу» и «учесть потребности» республики, но, в свою очередь, потребовал от нового правительства Италии занятия «однозначной позиции» в отношениях с Китаем. Напомним, правительство Джузеппе Конти ранее подписало с КНР меморандум о сотрудничестве.

Как сообщало ИА REGNUM, премьер-министр Италии Джорджа Мелони назвала энергетический кризис «драмой», хорошими последствиями которой является диверсификация поставок, снижение влияния «спекулянтов» и ограничение возможностей стран-поставщиков энергии «использовать её как оружие».

По официальным данным правительства, в 2022 году российская доля в общем объёме поставляемого в Италию газа сократилась с 40% до 20%.

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