Вашингтон, , 02:32 — REGNUM Глава Белого дома Джо Байден провел телефонную беседу с польским президентом Анджеем Дудой и предложил Варшаве полную поддержку со стороны США в расследовании падения ракет в Польше, сообщили в пресс-службе американской администрации.

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Американский лидер также выразил Дуде свои соболезнования в связи с гибелью двоих человек при инциденте, а также договорился поддерживать связь с ним для «координации дальнейших шагов».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Анджей Дуда провел переговоры с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом. Глава альянса заверил президента Польши, что военный блок наблюдает за ситуацией вокруг падения ракет на польской территории.

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