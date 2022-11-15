Вашингтон, 16 ноября, 2022, 02:32 — ИА Регнум. Глава Белого дома Джо Байден провел телефонную беседу с польским президентом Анджеем Дудой и предложил Варшаве полную поддержку со стороны США в расследовании падения ракет в Польше, сообщили в пресс-службе американской администрации.

Joebiden.com Джо Байден

Американский лидер также выразил Дуде свои соболезнования в связи с гибелью двоих человек при инциденте, а также договорился поддерживать связь с ним для «координации дальнейших шагов».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Анджей Дуда провел переговоры с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом. Глава альянса заверил президента Польши, что военный блок наблюдает за ситуацией вокруг падения ракет на польской территории.