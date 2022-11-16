Варшава, , 02:22 — REGNUM Движение через границу с Польшей было остановлено пограничниками киевского режима. Об этом 15 ноября сообщил журналистам представитель бещадского отряда польской пограничной стражи Петр Закелаж.

Польша Иван Шилов © ИА REGNUM

По словам Закелажа, движение было остановлено на въезд и на выезд через границу с Польшей. Оформление было остановлено киевской стороной.

Напомним, польские СМИ сообщили, что территория Польши, якобы была обстреляна ракетами на границе с б. УССР. В результате ракетного обстрела погибли два человека. Официально власти не делали никаких заявлений о том, чьи это могли быть ракеты.

В свою очередь, Министерство обороны России назвало провокацией сообщения о якобы падении российских ракет на территории Польши. По его данным, российские войска не наносили никаких ударов по территории бывш. УССР в непосредственной близости от польской границы.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что президент Польши Анджей Дуда провел телефонный разговор с американским коллегой Джозефом Байденом после инцидента на границе Польши и б. УССР.

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