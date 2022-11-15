Варшава, 16 ноября, 2022, 02:22 — ИА Регнум. Движение через границу с Польшей было остановлено пограничниками киевского режима. Об этом 15 ноября сообщил журналистам представитель бещадского отряда польской пограничной стражи Петр Закелаж.

Иван Шилов ИА REGNUM Польша

По словам Закелажа, движение было остановлено на въезд и на выезд через границу с Польшей. Оформление было остановлено киевской стороной.

Напомним, польские СМИ сообщили, что территория Польши якобы была обстреляна ракетами на границе с территорией б. УССР. В результате ракетного обстрела погибли два человека. Официально власти не делали никаких заявлений о том, чьи это могли быть ракеты.

В свою очередь, Министерство обороны России назвало провокацией сообщения о якобы падении российских ракет на территории Польши. По его данным, российские войска не наносили никаких ударов по территории бывш. УССР в непосредственной близости от польской границы.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что президент Польши Анджей Дуда провел телефонный разговор с американским коллегой Джозефом Байденом после инцидента на границе Польши и б. УССР.