Красноярск, 16 ноября, 2022, 02:51 — ИА Регнум. В среду, 16 ноября, в Красноярске облачно с прояснениями, небольшой мокрый снег, дождь, на дорогах местами гололедица, температура воздуха +2… +4 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

Гололед на дорогах

В 6:00 на Театральной площади было +3 °C.

Ночью с 16 на 17 ноября ожидается до −3… +1 °C, облачно, небольшой кратковременный снег.

Скорость юго-западного ветра 3−8 м/с, при порывах до 13−18 м/с. Давление — 727 (+2) мм рт. ст.

В четверг, 17 ноября, в Красноярске до −2… −1 °C, облачно, небольшие осадки. Ночью — до −9… −6 °C, без осадков.

В пятницу, 18 ноября, в Красноярске ожидается до −6… −5 °C днём и до −11… −9 °C ночью. Облачно, днём небольшой кратковременный снег.

По данным Среднесибирского УГМС, 16 ноября в центральных районах Красноярского края местами ожидается сильный юго-западный ветер, при порывах до 15−18 м/с, в Хакасии — порывы до 15−20 м/с, в горах (Ненастная) — до 23 м/с.

В центральных и южных районах Красноярского края на дорогах местами гололедица.

16−18 ноября в горных районах Красноярского края, Хакасии и Тувы лавиноопасно.

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