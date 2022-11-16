Брюссель, , 02:05 — REGNUM Члены НАТО являются частью одной семьи и «сплочены как никогда», а альянс способен защитить все страны военного блока, написал в своем микроблоге премьер-министр Бельгии Александер де Кроо, оценивая ситуацию после падения ракет в Польше.

НАТО Nato.int

Глава правительства отметил, что бельгийские власти «решительно осуждают» случившееся на польской территории. Кроме того, де Кроо выразил глубокие соболезнования семьям погибших при инциденте, а также народу Польши.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 ноября в Люблинском воеводстве Польше рядом с границей бывш. УССР упали две ракеты, в результате чего погибли два человека.

Читайте ранее в этом сюжете: Генсек НАТО сообщил о наблюдении за ситуацией вокруг падения ракет в Польше