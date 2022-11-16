Брюссель, , 02:51 — REGNUM Послы стран НАТО проведут экстренное собрание по заявке Польши в соответствии с четвертой статьей устава Североатлантического альянса. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на дипломатические источники.

НАТО

Предполагается, что встреча состоится 16 ноября. Согласно четвертой статье устава НАТО, страны — члены альянса могут провести консультации, если по мнению одной из них безопасность какой-либо страны окажется под угрозой.

Ранее польские СМИ сообщили о падении двух якобы российских ракет возле населенного пункта Пшеводув и гибели двух человек. Официальная Варшава каких-либо комментариев по этому вопросу не дала. Российское Министерство обороны назвало эти сообщения провокацией и подчеркнуло, что Россия не наносила ракетных ударов вблизи польской границы.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Польши Анджей Дуда позвонил главе Белого дома США Джо Байдену в связи с произошедшим инцидентом возле границы. Подробностей переговоров не приводилось.