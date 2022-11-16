Берн, , 02:51 — REGNUM Максимальную сдержанность в оценке трагического инцидента с падением ракет в Польше вблизи границы с территорией б. УССР, в результате которого погибли два человека, призвал проявить президент Швейцарии Иньяцио Кассис. Об этом он вечером 15 ноября написал на своей странице в социальной сети Twitter.

Иньяцио Кассис IAEA

По словам Кассиса, он «очень обеспокоен в связи с последними событиями в Польше» и на территории б. УССР, но причины и ответственных за произошедшее должно определить тщательное расследование.

Иньяцио Кассис «Я призываю к максимальной сдержанности, чтобы расследование могло определить причины и ответственных… Мои мысли — с семьями жертв и с теми, кто пострадал от этих атак».

Ранее о проведении «тесных консультаций» с союзниками в связи с инцидентом, который привёл к гибели двух жителей Польши, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Как сообщало ИА REGNUM, Министерство обороны России назвало провокацией сообщения о якобы падении российских ракет на территории Польши.

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