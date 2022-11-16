Прага, , 01:43 — REGNUM Резолюцию о «террористическом режиме» в России приняла палата депутатов чешского парламента. Об этом 15 ноября сообщило Чешское ТВ.

Чехия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

«В соответствии с резолюцией ПАСЕ Палата депутатов парламента Чехии считает нынешний российский режим террористическим», — сказано в документе.

За резолюцию проголосовали 129 из 159 депутатов, присутствовавших на заседании. Против принятия резолюции проголосовали все 14 представителей движения «Свобода и прямая демократия» и часть депутатов из других фракций.

В документе осуждаются «атаки на гражданское население», проживающее на территории б. УССР и на объекты критически важной энергетической инфраструктуры. Также были осуждены и референдумы о воссоединении с Россией четырёх регионов.

Напомним, парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) одобрила резолюцию, в которой российские политические партии обвиняются в «пособничестве терроризму». Аналогичная резолюция была отдельно принята парламентами Эстонии и Польши.

В МИД России в ответ констатировали, что ПАСЕ придерживается крайне агрессивной политики в отношении России. В российском ведомстве отметили, что поведение ПАСЕ лишь подтверждает правоту России, принявшей в марте текущего года решение о выходе из потерявшего объективность Совета Европы.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что парламент Молдавии будет рассматривать резолюцию ПАСЕ, в которой руководство России названы «террористами».

Читайте ранее в этом сюжете: Парламент Молдавии может принять антироссийскую резолюцию ПАСЕ — Гросу