Рим, 16 ноября, 2022, 01:34 — ИА Регнум. Количество сотрудников государственных учреждений Италии в 2021 году выросло на 1,3%, сообщили 15 ноября в национальном институте социального обеспечения (Пенсионном фонде).

Иван Шилов ИА REGNUM Италия

Число занятых в госсекторе составило около 3,725 миллиона человек (население Италии — 59 миллионов человек), средний годовой доход этих работников — чуть более 32 тысяч евро.

Рост произошел в первую очередь благодаря дополнительному найму школьных учителей, пояснили в ведомстве.