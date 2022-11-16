Нью-Йорк, США, , 01:45 — REGNUM Основные индексы фондового рынка США завершили торги 15 ноября умеренным ростом на фоне позитивных данных по октябрьской инфляции и продолжающегося сезона корпоративной отчётности. Больше других прибавил Nasdaq.

Так, к окончанию торгов на Уолл-стрит индекс Dow Jones повысился на 56,22 пункта (0,17%), до уровня 33 592,92 пункта. S&P 500 подорожал на 34,48 пункта (0,87%), до уровня 3991,73 пункта. Nasdaq к завершению дня поднялся на 162,19 пункта (1,45%), до уровня 11 358,41 пункта.

Фьючерсы на нефть WTI к концу дня подорожали на $0,96 (1,12%), до уровня $86,83 за баррель.

Как сообщало ИА REGNUM, основные индексы фондового рынка США завершили торги 14 ноября снижением после роста на предшествующей неделе.

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