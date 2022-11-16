Брюссель, , 01:23 — REGNUM НАТО наблюдает за ситуацией вокруг падения ракет в Польше, и союзники по альянсу начали «тесные консультации» по этому вопросу, написал в своем микроблоге генсек военного блока Йенс Столтенберг.

Йенс Столтенберг Nato.int

Он также отметил, что провел с польским президентом Анджеем Дудой разговор, посвященный указанному инциденту. Кроме того, Столтенберг выразил соболезнования в связи с гибелью двоих человек, которые лишились жизни при падении ракет.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава бюро национальной безопасности республики Яцек Сивера заявил, что Анджей Дуда и Йенс Столтенберг обсудили основания для применения четвертой статьи устава НАТО «о консультациях всех членов альянса для адекватного ответа» из-за падения ракет, которое произошло в Люблинском воеводстве Польше рядом с границей бывш УССР.

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