Брюссель, , 01:22 — REGNUM Североатлантическому альянсу необходимо установить все факты провокации с ракетой на территории Польши, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг на своей странице в Twitter по итогам переговоров с польским президентом Анджеем Дудой.

НАТО Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Важно, чтобы все факты были установлены», — заявил он.

Напомним, ранее польские СМИ начали утверждать, что якобы российская ракета упала возле населенного пункта Пшеводув в Польше, что привело к гибели двух человек. Официальные власти пока не подтвердили эту версию.

Как сообщало ИА REGNUM, Минобороны России назвало провокацией сообщения о якобы падении российских ракет на территории Польши. В ведомстве подчеркнули, что ударов вблизи польской границы не наносилось, а обломки ракет не имеют ничего общего с российскими средствами поражения.