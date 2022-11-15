Киев, 16 ноября, 2022, 01:16 — ИА Регнум. Около десяти миллионов жителей территории б. УССР остались без электроэнергии после массированных ракетных ударов по объектам энергетической инфраструктуры. Такое заявление сделал Владимир Зеленский 15 ноября в своём телеграм-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM б. УССР

Зеленский сообщил об аварийных отключениях электричества во многих регионах б. УССР. Всего, по его данным, без электроэнергии осталось около десяти миллионов человек. Самое большое количество оставшихся без света граждан проживает в Харьковской, Житомирской, Киевской и Львовской областях.

Как указал Зеленский, по территории б. УССР было нанесено 85 ракетных ударов, которые были направлены большей частью по объектам энергетической инфраструктуры.

Представитель киевского режима Кирилл Тимошенко назвал критической ситуацию в стране после новых ракетных ударов по объектам энергетической инфраструктуры.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что, по словам представителя киевского режима Кирилла Тимошенко, в результате новых ракетных ударов по территории б. УССР было повреждено полтора десятка энергообъектов в разных регионах.