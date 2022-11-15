Рим, 16 ноября, 2022, 01:14 — ИА Регнум. Обеспечение продовольственной безопасности является ключевым вопросом мировой повестки дня, заявила 15 ноября в своем выступлении на саммите «большой двадцатки» премьер-министр Италии Джорджа Мелони.

Vox España Джорджа Мелони

Поставки зерна с территории б. УССР являются «ключевыми», сейчас сложилась ситуация, при которой ряд стран, в том числе «средиземноморские соседи Италии» (в северной Африке), может оказаться в крайне тяжелой ситуации, отметила она.

Оппоненты Мелони в итальянских СМИ и соцсетях, в свою очередь, отметили, что корабли с зерном по-прежнему следуют в ЕС, а не в «беднейшие страны», и что обеспокоенность итальянского премьера вызвана с первую очередь, по всей видимости, высокой вероятностью новых волн нелегальной миграции.