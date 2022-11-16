Париж, , 01:23 — REGNUM Министерство вооружённых сил Франции получило от президента Эмманюэля Макрона поручение проверить информацию о падении ракет на территории Польши. Об этом со ссылкой на источники 16 ноября сообщает агентство Reuters.

Эммануэль Макрон © ИА REGNUM

Reuters «[Президент Франции поручил] военному ведомству осуществить все необходимые проверки в связи со взрывами в Польше, произошедшими вблизи границы с [территорией б. УССР]».

Ранее стало известно о намерении Макрона вынести вопрос о падении ракет на территории Польши на заседание 16 ноября саммита G20 на Бали.

Министерство обороны России назвало провокацией информацию о якобы падении российских ракет на территории Польши.

Как сообщало ИА REGNUM, заявления из Польши о прилёте якобы «российских ракет» на территорию республики не подтверждаются Министерством обороны США.

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