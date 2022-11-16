Варшава, , 01:04 — REGNUM Президент Польши Анджей Дуда провел беседу с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом и обсудил с ним падение ракет на польской территории, заявил журналистам глава бюро национальной безопасности республики Яцек Сивера

НАТО Иван Шилов © ИА REGNUM

Дуда уточнил у собеседника основания для применения четвертой статьи устава Североатлантического альянса «о консультациях всех членов альянса по поводу адекватного ответа».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее ряд польских СМИ распространили информацию о том, что 15 ноября две ракеты упали на территории Польше, из-за чего погибли два человека.

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