Варшава, 16 ноября, 2022, 01:04 — ИА Регнум. Президент Польши Анджей Дуда провел беседу с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом и обсудил с ним падение ракет на польской территории, заявил журналистам глава бюро национальной безопасности республики Яцек Сивера.

Иван Шилов ИА REGNUM НАТО

Дуда уточнил у собеседника основания для применения четвертой статьи устава Североатлантического альянса «о консультациях всех членов альянса по поводу адекватного ответа».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее ряд польских СМИ распространили информацию о том, что 15 ноября две ракеты упали на территории Польши, из-за чего погибли два человека.