Варшава, 16 ноября 2022, 01:23 — REGNUM Президент Польши Анджей Дуда провел телефонный разговор с американским коллегой Джо Байденом, заявил представитель канцелярии польского президента Якуб Кумох на официальной странице в Twitter.
«Идёт разговор президентов Польши и США», — заявил он.
Деталей переговоров Кумох не предоставил.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Министерство обороны России назвало провокацией сообщения о якобы падении российских ракет на территории Польши. По его данным, российские войска не наносили никаких ударов по территории бывш. УССР в непосредственной близости от польской границы. Подчеркивалось, что никакого отношения к российским средствам поражения опубликованные СМИ обломки ракет у населенного пункта Пшеводув не имеют.