Варшава, , 01:23 — REGNUM Президент Польши Анджей Дуда провел телефонный разговор с американским коллегой Джо Байденом, заявил представитель канцелярии польского президента Якуб Кумох на официальной странице в Twitter.

Польша Иван Шилов © ИА REGNUM

«Идёт разговор президентов Польши и США», — заявил он.

Деталей переговоров Кумох не предоставил.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Министерство обороны России назвало провокацией сообщения о якобы падении российских ракет на территории Польши. По его данным, российские войска не наносили никаких ударов по территории бывш. УССР в непосредственной близости от польской границы. Подчеркивалось, что никакого отношения к российским средствам поражения опубликованные СМИ обломки ракет у населенного пункта Пшеводув не имеют.