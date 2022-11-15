Варшава, 16 ноября, 2022, 01:23 — ИА Регнум. Президент Польши Анджей Дуда провел телефонный разговор с американским коллегой Джо Байденом, заявил представитель канцелярии польского президента Якуб Кумох на официальной странице в Twitter.

Иван Шилов ИА REGNUM Польша

«Идёт разговор президентов Польши и США», — заявил он.

Деталей переговоров Кумох не предоставил.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Министерство обороны России назвало провокацией сообщения о якобы падении российских ракет на территории Польши. По его данным, российские войска не наносили никаких ударов по территории бывш. УССР в непосредственной близости от польской границы. Подчеркивалось, что никакого отношения к российским средствам поражения обломки ракет у населенного пункта Пшеводув, фотографии которых опубликованы СМИ, не имеют.