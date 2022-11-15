Париж, 16 ноября, 2022, 01:23 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон планирует вынести на заседание 16 ноября саммита G20 на Бали вопрос о падении ракет на территории Польши. Об этом со ссылкой на Елисейский дворец сообщает Agence France-Presse (AFP).

Иван Шилов ИА REGNUM Макрон

По его информации, Макрон в связи с данным инцидентом «находится в контакте» с Варшавой».

AFP «[Президент Франции] рассматривает возможность проведения дискуссий по этому вопросу в среду [16 ноября] утром с европейскими партнёрами и союзниками на саммите G20».

Ранее Министерство обороны России назвало провокацией сообщения о якобы падении российских ракет на территории Польши.

Как сообщало ИА REGNUM, заявления из Польши о прилёте якобы «российских ракет» на территорию республики не подтверждаются министерством обороны США.

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