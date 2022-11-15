Кишинёв, 16 ноября, 2022, 00:30 — ИА Регнум. Все контрольно-пропускные пункты (КПП) на участке границы между Молдавией и территорией бывш. УССР приостановили работу из-за технического сбоя со стороны территории бывш. УССР, сообщили в пресс-службе молдавской пограничной полиции.

Zac allan КПП на границе

Отмечается, что сотрудники молдавского ведомства, а также пограничники киевского режима, предпринимают меры в рамках совместного плана действий в чрезвычайных ситуациях. На КПП «Паланка-Маяки-Удобное» проводится обработка автомобильных потоков.

При этом остальные пограничные пункты пропускают только пешеходов. Владельцев транспортных средств призывают отложить поездки на территорию бывш. УССР и рекомендуют им получать из официальных источников актуальную информацию о развитии ситуации.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 ноября представитель киевского режима Кирилл Тимошенко заявил, что при ракетных ударах по территории бывш. УССР за день были повреждены 15 объектов энергетической инфраструктуры.