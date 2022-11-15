Стамбул, Турция, 16 ноября, 2022, 00:29 — ИА Регнум. Взрывы раздались в популярном у туристов районе Фатих в Стамбуле. Об этом 15 ноября сообщил новостной портал Mynet.

Иван Шилов ИА REGNUM Стамбул

Инцидент произошёл вечером 15 ноября. Как сообщили очевидцы, по неизвестной причине загорелся один из автомобилей, стоявший на парковке. Пламя перекинулось на автомобили, стоявшие рядом. До приезда пожарных прозвучало несколько взрывов из горящих автомобилей.

Уточняется, что прибывшим на место происшествия пожарным удалось оперативно справиться с огнём. Информация о пострадавших не поступала. Обстоятельства и причины произошедшего устанавливаются.

Ранее ИА REGNUM сообщало о теракте на пешеходной улице Истикляль в центре Стамбула, жертвами которого стали шесть человек, ещё 81 человек пострадал.