Тирана, , 08:51 — REGNUM В центре реабилитации наркозависимых Teen Challenge Albania 15 ноября сообщили журналистам CNN о росте числа потребителей тяжелых наркотиков в стране.

Мафия Цитата из к/ф «Крестный отец». Реж. Фрэнсис Коппола. 1972. США

Положительным моментом при этом назван рост числа людей, обращающихся к специалистов за помощью в лечении зависимости.

«К нам обращаются в основном лица старше 30 лет, хотя у нас были и 18-летние. Они приходят сюда в отчаянии. Они приходят испуганные — «справлюсь ли я?»? Наиболее успешны случаи, когда человек обращается к нам сам, после того, как осознал проблему», — сообщила глава центра Орнес Хюсенай.

Токсиколог Амарда Гаши отметила, что от легких наркотиков многие переходят к тяжелым, причем потребление последних возросло. Отмечается, что потребление легких наркотиков приводит к ухудшению психического здоровья и осложнениям в виде психозов, шизофрении и галлюцинаций.

Отметим, для албанского общества значительное время было характерно активное участие в наркотрафике и производстве наркотиков при низкой распространенности наркозависимости.

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