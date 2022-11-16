Тирана, 16 ноября 2022, 08:51 — REGNUM В центре реабилитации наркозависимых Teen Challenge Albania 15 ноября сообщили журналистам CNN о росте числа потребителей тяжелых наркотиков в стране.
Положительным моментом при этом назван рост числа людей, обращающихся к специалистов за помощью в лечении зависимости.
«К нам обращаются в основном лица старше 30 лет, хотя у нас были и 18-летние. Они приходят сюда в отчаянии. Они приходят испуганные — «справлюсь ли я?»? Наиболее успешны случаи, когда человек обращается к нам сам, после того, как осознал проблему», — сообщила глава центра Орнес Хюсенай.
Токсиколог Амарда Гаши отметила, что от легких наркотиков многие переходят к тяжелым, причем потребление последних возросло. Отмечается, что потребление легких наркотиков приводит к ухудшению психического здоровья и осложнениям в виде психозов, шизофрении и галлюцинаций.
Отметим, для албанского общества значительное время было характерно активное участие в наркотрафике и производстве наркотиков при низкой распространенности наркозависимости.
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