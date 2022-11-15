Рим, 15 ноября, 2022, 23:49 — ИА Регнум. Прокуратура Рима намерена предъявить обвинения двум сотрудникам продовольственного агентства ООН, передают национальные СМИ 15 ноября.

Иван Шилов ИА REGNUM Италия

Речь идет о работниках агентства, занимавшихся организацией поездки на север Демократической Республики Конго, в ходе которой был убит посол Италии в этой стране Лука Аттаназио.

Аттаназио был убит в феврале 2021 года при нападении на автомобили миссии ООН. Власти ДРК возложили ответственность за трагедию на боевиков Фронта освобождения Руанды.