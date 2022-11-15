Рим, 15 ноября, 2022, 23:51 — ИА Регнум. Крупная группировка итало-албанской мафии была разгромлена в Италии. Об этом сообщает албанское новостное агентство Telegrafi 15 ноября.

Цитата из к/ф «Крестный отец». Реж. Фрэнсис Коппола. 1972. США Мафия

Операции по разгрому предшествовало расследование, которое продолжалось два года. Начало расследованию положил арест пяти человек, у которых был изъят 1 кг наркотиков.

В ходе последней операции было изъято 187 кг тяжелых наркотиков в порту Вадо Лигуре, было арестовано трое человек в возрасте от 42 до 60 лет. Стоимость наркотиков оценивается в 5 млн евро.

Ранее ИА REGNUM сообщало о задержании свыше 100 человек по обвинению в выращивании и фасовке наркотиков в Албании, причем 94 человека — женщины.