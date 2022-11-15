Брюссель, , 23:39 — REGNUM Пресс-секретарь ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Петер Стано 15 ноября призвал Сербию и Косово найти выход из кризиса, связанного с запретом автомобильных номеров с регистрацией в Косово, выданных сербскими властями, в Косово.

Бесник Бислими Mf.rks-gov.net]

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, Стано назвал текущую ситуацию на севере Косово худшей с 2013 года и заявил, что в Брюсселе готовы организовать встречу премьер-министра Альбина Курти и президента Александра Вучича и настаивают на скорейшем проведении такой встречи.

Петер Стано «Я думаю, что вчера после встречи Совета министров было однозначно продемонстрировано, что мы ожидаем прогресса диалога и деэскалации ситуации».

Напомним, на севере Косово уже появились призывы к сопротивлению албанским властям «всеми средствами», что может 21 ноября перерасти в вооруженные столкновения сербского населения с представителями албанских властных структур.

Читайте ранее в этом сюжете: На севере Косово появились призывы к сопротивлению Приштине