Брюссель, 15 ноября, 2022, 23:33 — ИА Регнум. Заместитель премьер-министра и глава переговорной команды Косово в диалоге с Сербией Бесник Бислими 15 октября прибыл в Брюссель, где провел встречу со специальным представителем ЕС по диалогу между Сербией и Косово Мирославом Лайчаком.

Mf.rks-gov.net] Бесник Бислими

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, в ходе встречи стороны подчеркнули необходимость полной нормализации отношений между Косово и Сербией. Представитель Косово от лица Приштины выразил готовность продолжать встречи с представителями Сербии в Брюсселе до взаимного признания.

Отдельное внимание на встрече было уделено возможностям для «успешного перехода всех нелегальных номеров в легальные», то есть замены автомобильных номеров с регистрацией в Косово, выданных сербскими властями, на номера «республики Косово».

Вышеупомянутые номера с 1 ноября являются в Косово нелегальными, а с 21 ноября за их использование будет полагаться штраф. На этом фоне некая анонимная организация «Северная бригада» стала размещать на севере Косово призывы к сопротивлению «всеми способами», а сербские чиновники массово подали заявление об отставке из властных структур, управляемых из Приштины 5–6 ноября.