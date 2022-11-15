Вашингтон, , 23:41 — REGNUM Netflix совместно с кинокомпанией Imagine Television и газетой The Washington Post снимет многосерийную полицейскую драму «Охотники на гринго». Об этом 16 ноября сообщает портал Deadline.

Граница США и Мексики

В основу сериала ляжет статья, опубликованная в The Washington Post в июне 2022 года. Сюжет расскажет о работе элитного полицейского подразделения мексиканской полиции «Охотники на гринго», в котором служат как мужчины, так и женщины. В задачи этой структуры входит поиск преступников, которые пересекают границу Мексики и США.

В качестве исполнительных продюсеров проекта выступают, в частности, режиссёр Рон Ховард («Тринадцать жизней», «Игры разума»), сценарист Брайан Грейзер («Игры разума», «Всплеск»), а также продюсеры Кристен Зольнер, Тони Эрнандес и Лилли Бернс.

Для справки: с момента своего создания в 2002 году «Охотники на гринго» поймали более 1600 человек, в их числе были убийцы, люди, совершившие иные тяжкие преступления, а также миллиардеры и лица, входившие в топ-10 самых разыскиваемых ФБР преступников.

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