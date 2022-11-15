Скопье, , 23:21 — REGNUM Премьер-министр Северной Македонии Димитар Ковачески на совместном заседании правительств Албании и Северной Македонии заявил, что сотрудничество между странами должно быть распространено на все сферы. Необходимость координации политики он аргументировал тем, что «темные силы пытаются втянуть Балканы в конфликт».

Димитар Ковачевски. Премьер-министр Северной Македонии Sdsm.org.mk

«Вместе мы можем больше, именно поэтому за несколько лет мы добились гораздо большего, чем могли подумать. Отношения между Албанией и Северной Македонией никогда не были лучше, чем сегодня. Мы являемся примером того, как два соседа могут сотрудничать и преодолевать трудности. Мы работаем вместе как равноправные партнеры.

19 июля мы оба от имени граждан нашей страны имели честь начать переговоры об интеграции в Европейский союз. Вы, уважаемые коллеги из Албании, проявили искреннее стремление к вступлению в НАТО. Мы разделяем стремление к членству в ЕС. Сейчас мы выполняем все обещания и, таким образом, начнется открытие переговоров.

Для нас очень важны македонская идентичность и язык, а также их признание в Европе. Мы хотим поднять македонский язык на уровень других европейских языков. Теперь мы ожидаем, что депутаты проявят ответственность. Поскольку мы начали переговоры вместе, у нас есть возможность вместе дойти до конца.

С членством в ЕС мы обеспечим качественную жизнь, молодые люди смогут жить здесь, не в Европе, а в родной стране. Мы строим мосты с нашими соседями, Европой и миром. Подаем пример того, как соседние страны могут помогать друг другу в экономическом развитии.

Это уже второе совместное заседание двух правительств в Скопье, сотрудничество между нами развивается на фоне глобального кризиса, экономического кризиса. Сегодня будут подписаны меморандумы по многим направлениям, что я хочу подчеркнуть, является доказательством нашего хорошего сотрудничества, одним из них будет соглашение по возвращению икон, незаконно вывезенных из нашей страны», — заявил Ковачески.

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