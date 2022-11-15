Приштина, Сербия, , 23:15 — REGNUM Глава парламента Косово Главк Коньюфца 15 ноября выразил обеспокоенность сокращением численности населения Косово.

Косово Иван Шилов © ИА REGNUM

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, на круглом столе на тему «Демографические перспективы Косово в мире бесконечных возможностей» Конюфца заявил, что с 1981 года в Косово стало на 400 тысяч жителей меньше, добавив, что нельзя допустить, чтобы к наступлению 2060 года население Косово сократилось до 1,2 миллиона человек.

«Самый главный актив Косово — это молодежь, но мы должны учитывать, что население Косово с каждым годом становится все старше, государства прилагают усилия для сохранения своего населения, Косово тоже должно это делать, и к этому стремится. Однако мы все обеспокоены тем, что в промежутке с 1981 года по настоящее время численность граждан Косово сократилось на 400 тысяч. Хотя мы являемся страной с самым высоким уровнем рождаемости в Европе, на самом деле, ситуация ухудшается. Этот вопрос должен стать поводом для разработки национального всеобъемлющего плана. Согласно цифрам, упомянутым выше, я имею в виду 1981 год, когда была проведена перепись населения, в Косово проживало около двух миллионов жителей, а сегодня известно об 1,6 миллиона жителей», — отметил Конюфца.

Глава Совета по устойчивому развитию Косово Фатмире Колчаку обратилась к властям с просьбой оказать молодым парам поддержку.

«Как общество мы обязаны поддерживать семьи или молодые пары, чтобы у них не было препятствий для планировании семьи и они не останавливались на небольшом количестве детей, потому что действительно тенденции таковы, что у нас наблюдается значительное снижение рождаемости, и это может только ухудшиться по многим причинам», — озабоченно высказалась Колчаку.

Читайте ранее в этом сюжете: В Косово прибыла делегация американских конгрессменов