Приштина, Сербия, 15 ноября, 2022, 23:15 — ИА Регнум. Глава парламента Косово Главк Коньюфца 15 ноября выразил обеспокоенность сокращением численности населения Косово.

Иван Шилов ИА REGNUM Косово

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, на круглом столе на тему «Демографические перспективы Косово в мире бесконечных возможностей» Конюфца заявил, что с 1981 года в Косово стало на 400 тысяч жителей меньше, добавив, что нельзя допустить, чтобы к наступлению 2060 года население Косово сократилось до 1,2 миллиона человек.

«Самый главный актив Косово — это молодежь, но мы должны учитывать, что население Косово с каждым годом становится всё старше, государства прилагают усилия для сохранения своего населения, Косово тоже должно это делать и к этому стремиться. Однако мы все обеспокоены тем, что в промежутке с 1981 года по настоящее время численность граждан Косово сократилось на 400 тысяч. Хотя мы являемся страной с самым высоким уровнем рождаемости в Европе, на самом деле ситуация ухудшается. Этот вопрос должен стать поводом для разработки национального всеобъемлющего плана. Согласно цифрам, упомянутым выше, я имею в виду 1981 год, когда была проведена перепись населения, в Косово проживало около двух миллионов жителей, а сегодня известно об 1,6 миллиона жителей», — отметил Конюфца.

Глава Совета по устойчивому развитию Косово Фатмире Колчаку обратилась к властям с просьбой оказать молодым парам поддержку.

«Как общество мы обязаны поддерживать семьи или молодые пары, чтобы у них не было препятствий для планировании семьи и они не останавливались на небольшом количестве детей, потому что действительно тенденции таковы, что у нас наблюдается значительное снижение рождаемости, и это может только ухудшиться по многим причинам», — озабоченно высказалась Колчаку.