Варшава, , 23:06 — REGNUM На фотографиях, которые распространяют польские СМИ, запечатлены фрагменты зенитной ракеты С-300, эти комплексы стоят на вооружении киевской армии, отметил 15 ноября в своем телеграм-канале (Colonelcassad) военный эксперт Борис Рожин.

Ранее польские СМИ сообщили, что 15 ноября две ракеты упали на территории страны, два человека погибли. Премьер-министр Польши созвал встречу комитета правительства по безопасности.

“Если информация о гибели двух поляков верна, то ПВО ВСУ сегодня не только убили женщину в Киеве, попав в жилой дом, но попутно убили двух граждан Польши», — отметил эксперт.

Исходя из формальной логики, НАТО, защищая «каждый дюйм» территории Польши, должно нанести ответный удар — по Киеву, добавил Рожин.